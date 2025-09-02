buy and sleep (SLEEPCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.53% Promjena cijene (1D) +0.64% Promjena cijene (7D) +1.68% Promjena cijene (7D) +1.68%

buy and sleep (SLEEPCOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SLEEPCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLEEPCOIN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLEEPCOIN se promijenio za -1.53% u posljednjih sat vremena, +0.64% u posljednjih 24 sata i +1.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu buy and sleep (SLEEPCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,923,300.29 999,923,300.29 999,923,300.29

Trenutačna tržišna kapitalizacija buy and sleep je $ 13.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLEEPCOIN je 999.92M, s ukupnom količinom od 999923300.29. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.05K.