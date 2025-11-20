BurzaDEX+
Cijena buy and retire uživo danas je 0 USD.401K tržišna kapitalizacija je 23,990 USD. Pratite ažuriranja cijene 401K u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!Cijena buy and retire uživo danas je 0 USD.401K tržišna kapitalizacija je 23,990 USD. Pratite ažuriranja cijene 401K u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o 401K

401K Informacije o cijeni

Što je 401K

401K Službena web stranica

401K Tokenomija

401K Prognoza cijena

buy and retire Logotip

buy and retire Cijena (401K)

Neuvršten

1 401K u USD cijena uživo:

--
----
-0.80%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena buy and retire (401K)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 18:25:16 (UTC+8)

buy and retire Cijena danas

Trenutačna cijena buy and retire (401K) danas je --, s promjenom od 0.83% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 401K u USD je -- po 401K.

buy and retire trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23,990, s količinom u optjecaju od 998.50M 401K. Tijekom posljednja 24 sata, 401K trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, 401K se kretao -0.80% u posljednjem satu i -24.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu buy and retire (401K)

$ 23.99K
$ 23.99K$ 23.99K

--
----

$ 23.99K
$ 23.99K$ 23.99K

998.50M
998.50M 998.50M

998,497,681.364933
998,497,681.364933 998,497,681.364933

Trenutačna tržišna kapitalizacija buy and retire je $ 23.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 401K je 998.50M, s ukupnom količinom od 998497681.364933. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.99K.

buy and retire Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.80%

-0.83%

-24.06%

-24.06%

buy and retire (401K) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz buy and retire u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz buy and retire u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz buy and retire u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz buy and retire u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.83%
30 dana$ 0-35.80%
60 dana$ 0-53.84%
90 dana$ 0--

Predviđanje cijena za buy and retire

buy and retire (401K) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za 401K u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
buy and retire (401K) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena buy and retire mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu buy and retire dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za 401K predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na buy and retire Predviđanje cijene.

Resurs buy and retire (401K)

Službena web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o buy and retire

Koliko će 1 buy and retire vrijediti 2030. godine?
Ako bi buy and retire rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena buy and retire i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 18:25:16 (UTC+8)

buy and retire (401K) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Istražite više o buy and retire

