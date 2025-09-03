Buttholes (BHOLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01127782$ 0.01127782 $ 0.01127782 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) +0.68% Promjena cijene (7D) +4.83% Promjena cijene (7D) +4.83%

Buttholes (BHOLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BHOLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BHOLE je $ 0.01127782, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BHOLE se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, +0.68% u posljednjih 24 sata i +4.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Buttholes (BHOLE)

Tržišna kapitalizacija $ 42.63K$ 42.63K $ 42.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.63K$ 42.63K $ 42.63K Količina u optjecaju 999.26M 999.26M 999.26M Ukupna količina 999,261,852.76193 999,261,852.76193 999,261,852.76193

Trenutačna tržišna kapitalizacija Buttholes je $ 42.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BHOLE je 999.26M, s ukupnom količinom od 999261852.76193. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.63K.