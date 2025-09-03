Buttercat (BUTT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00966505$ 0.00966505 $ 0.00966505 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +1.54% Promjena cijene (7D) +1.80% Promjena cijene (7D) +1.80%

Buttercat (BUTT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUTTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUTT je $ 0.00966505, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUTT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.54% u posljednjih 24 sata i +1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Buttercat (BUTT)

Tržišna kapitalizacija $ 28.22K$ 28.22K $ 28.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.22K$ 28.22K $ 28.22K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,995,159.0 999,995,159.0 999,995,159.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Buttercat je $ 28.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUTT je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999995159.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.22K.