Butter (BUTTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -4.56% Promjena cijene (7D) -4.56%

Butter (BUTTER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUTTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUTTER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUTTER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Butter (BUTTER)

Tržišna kapitalizacija $ 102.34K$ 102.34K $ 102.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 102.34K$ 102.34K $ 102.34K Količina u optjecaju 244.22B 244.22B 244.22B Ukupna količina 244,221,256,770.0 244,221,256,770.0 244,221,256,770.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Butter je $ 102.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUTTER je 244.22B, s ukupnom količinom od 244221256770.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.34K.