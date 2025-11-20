Buttcoin Cijena danas

Trenutačna cijena Buttcoin (BUTTCOIN) danas je --, s promjenom od 5.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BUTTCOIN u USD je -- po BUTTCOIN.

Buttcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 514,352, s količinom u optjecaju od 998.77M BUTTCOIN. Tijekom posljednja 24 sata, BUTTCOIN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02947911, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BUTTCOIN se kretao +0.06% u posljednjem satu i -17.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Buttcoin (BUTTCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 514.35K$ 514.35K $ 514.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 514.35K$ 514.35K $ 514.35K Količina u optjecaju 998.77M 998.77M 998.77M Ukupna količina 998,769,145.036498 998,769,145.036498 998,769,145.036498

Trenutačna tržišna kapitalizacija Buttcoin je $ 514.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUTTCOIN je 998.77M, s ukupnom količinom od 998769145.036498. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 514.35K.