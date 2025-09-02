Više o BUSY

BUSY Informacije o cijeni

BUSY Bijela knjiga

BUSY Službena web stranica

BUSY Tokenomija

BUSY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Busy Logotip

Busy Cijena (BUSY)

Neuvršten

1 BUSY u USD cijena uživo:

$0.0003423
$0.0003423$0.0003423
-2.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Busy (BUSY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:41:06 (UTC+8)

Busy (BUSY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.746078
$ 0.746078$ 0.746078

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-2.67%

-22.76%

-22.76%

Busy (BUSY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUSYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUSY je $ 0.746078, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUSY se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -2.67% u posljednjih 24 sata i -22.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Busy (BUSY)

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

--
----

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

255.00M
255.00M 255.00M

255,000,000.0
255,000,000.0 255,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Busy je $ 87.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUSY je 255.00M, s ukupnom količinom od 255000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.13K.

Busy (BUSY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Busy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Busy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Busy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Busy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.67%
30 dana$ 0-5.66%
60 dana$ 0-16.69%
90 dana$ 0--

Što je Busy (BUSY)

Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Busy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Busy (BUSY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Busy (BUSY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Busy.

Provjerite Busy predviđanje cijene sada!

BUSY u lokalnim valutama

Busy (BUSY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Busy (BUSY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUSY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Busy (BUSY)

Koliko Busy (BUSY) vrijedi danas?
Cijena BUSY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BUSY u USD?
Trenutačna cijena BUSY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Busy?
Tržišna kapitalizacija za BUSY je $ 87.13K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BUSY?
Količina u optjecaju za BUSY je 255.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BUSY?
BUSY je postigao ATH cijenu od 0.746078 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BUSY?
BUSY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BUSY?
24-satni obujam trgovanja za BUSY je -- USD.
Hoće li BUSY još narasti ove godine?
BUSY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BUSY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:41:06 (UTC+8)

Busy (BUSY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.