Busy (BUSY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.746078$ 0.746078 $ 0.746078 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.46% Promjena cijene (1D) -2.67% Promjena cijene (7D) -22.76% Promjena cijene (7D) -22.76%

Busy (BUSY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUSYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUSY je $ 0.746078, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUSY se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -2.67% u posljednjih 24 sata i -22.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Busy (BUSY)

Tržišna kapitalizacija $ 87.13K$ 87.13K $ 87.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 87.13K$ 87.13K $ 87.13K Količina u optjecaju 255.00M 255.00M 255.00M Ukupna količina 255,000,000.0 255,000,000.0 255,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Busy je $ 87.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUSY je 255.00M, s ukupnom količinom od 255000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.13K.