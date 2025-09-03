Business Coin (BUSINESS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00125587 24-satna najviša cijena $ 0.00135239 Najviša cijena ikada $ 0.02849376 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -3.29% Promjena cijene (7D) -26.72%

Business Coin (BUSINESS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00128441. Tijekom protekla 24 sata, BUSINESStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00125587 i najviše cijene $ 0.00135239, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUSINESS je $ 0.02849376, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUSINESS se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -3.29% u posljednjih 24 sata i -26.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Business Coin (BUSINESS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.23M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.23M Količina u optjecaju 949.97M Ukupna količina 949,973,142.65894

Trenutačna tržišna kapitalizacija Business Coin je $ 1.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUSINESS je 949.97M, s ukupnom količinom od 949973142.65894. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.23M.