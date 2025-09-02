Burrow (BRRR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00244294 $ 0.00244294 $ 0.00244294 24-satna najniža cijena $ 0.0028617 $ 0.0028617 $ 0.0028617 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00244294$ 0.00244294 $ 0.00244294 24-satna najviša cijena $ 0.0028617$ 0.0028617 $ 0.0028617 Najviša cijena ikada $ 0.02004956$ 0.02004956 $ 0.02004956 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -14.34% Promjena cijene (1D) -14.01% Promjena cijene (7D) -17.96% Promjena cijene (7D) -17.96%

Burrow (BRRR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00243985. Tijekom protekla 24 sata, BRRRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00244294 i najviše cijene $ 0.0028617, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRRR je $ 0.02004956, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRRR se promijenio za -14.34% u posljednjih sat vremena, -14.01% u posljednjih 24 sata i -17.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Burrow (BRRR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Količina u optjecaju 606.22M 606.22M 606.22M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Burrow je $ 1.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRRR je 606.22M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.44M.