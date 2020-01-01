Burr Governance Token (BURR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Burr Governance Token (BURR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Burr Governance Token (BURR) Informacije BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades. Službena web stranica: https://www.burrbear.io/

Burr Governance Token (BURR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Burr Governance Token (BURR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 205.36K $ 205.36K $ 205.36K Ukupna količina: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M Količina u optjecaju: $ 71.79M $ 71.79M $ 71.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 257.45K $ 257.45K $ 257.45K Povijesni maksimum: $ 0.03520368 $ 0.03520368 $ 0.03520368 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00286054 $ 0.00286054 $ 0.00286054 Saznajte više o cijeni Burr Governance Token (BURR)

Burr Governance Token (BURR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Burr Governance Token (BURR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BURR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BURR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BURR tokena, istražite BURR cijenu tokena uživo!

