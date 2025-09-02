Više o BURR

Burr Governance Token Cijena (BURR)

1 BURR u USD cijena uživo:

$0.00307216
$0.00307216
-4.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Burr Governance Token (BURR)
Burr Governance Token (BURR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00306805
24-satna najniža cijena
$ 0.003227
24-satna najviša cijena

$ 0.00306805
$ 0.003227
$ 0.03520368
$ 0
-0.52%

-4.08%

-37.36%

-37.36%

Burr Governance Token (BURR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00307216. Tijekom protekla 24 sata, BURRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00306805 i najviše cijene $ 0.003227, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BURR je $ 0.03520368, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BURR se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, -4.08% u posljednjih 24 sata i -37.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Burr Governance Token (BURR)

$ 233.88K
--
$ 276.49K
76.13M
89,999,999.9999991
Trenutačna tržišna kapitalizacija Burr Governance Token je $ 233.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BURR je 76.13M, s ukupnom količinom od 89999999.9999991. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 276.49K.

Burr Governance Token (BURR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Burr Governance Token u USD iznosila je $ -0.000130831775284025.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Burr Governance Token u USD iznosila je $ -0.0004256926.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Burr Governance Token u USD iznosila je $ -0.0013604737.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Burr Governance Token u USD iznosila je $ -0.007756016247173218.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000130831775284025-4.08%
30 dana$ -0.0004256926-13.85%
60 dana$ -0.0013604737-44.28%
90 dana$ -0.007756016247173218-71.62%

Što je Burr Governance Token (BURR)

BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Burr Governance Token (BURR)

Burr Governance Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Burr Governance Token (BURR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Burr Governance Token (BURR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Burr Governance Token.

Provjerite Burr Governance Token predviđanje cijene sada!

Burr Governance Token (BURR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Burr Governance Token (BURR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BURR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Burr Governance Token (BURR)

Koliko Burr Governance Token (BURR) vrijedi danas?
Cijena BURR uživo u USD je 0.00307216 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BURR u USD?
Trenutačna cijena BURR u USD je $ 0.00307216. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Burr Governance Token?
Tržišna kapitalizacija za BURR je $ 233.88K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BURR?
Količina u optjecaju za BURR je 76.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BURR?
BURR je postigao ATH cijenu od 0.03520368 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BURR?
BURR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BURR?
24-satni obujam trgovanja za BURR je -- USD.
Hoće li BURR još narasti ove godine?
BURR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BURR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.