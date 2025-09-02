Burr Governance Token (BURR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00306805 $ 0.00306805 $ 0.00306805 24-satna najniža cijena $ 0.003227 $ 0.003227 $ 0.003227 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00306805$ 0.00306805 $ 0.00306805 24-satna najviša cijena $ 0.003227$ 0.003227 $ 0.003227 Najviša cijena ikada $ 0.03520368$ 0.03520368 $ 0.03520368 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.52% Promjena cijene (1D) -4.08% Promjena cijene (7D) -37.36% Promjena cijene (7D) -37.36%

Burr Governance Token (BURR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00307216. Tijekom protekla 24 sata, BURRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00306805 i najviše cijene $ 0.003227, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BURR je $ 0.03520368, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BURR se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, -4.08% u posljednjih 24 sata i -37.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Burr Governance Token (BURR)

Tržišna kapitalizacija $ 233.88K$ 233.88K $ 233.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 276.49K$ 276.49K $ 276.49K Količina u optjecaju 76.13M 76.13M 76.13M Ukupna količina 89,999,999.9999991 89,999,999.9999991 89,999,999.9999991

Trenutačna tržišna kapitalizacija Burr Governance Token je $ 233.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BURR je 76.13M, s ukupnom količinom od 89999999.9999991. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 276.49K.