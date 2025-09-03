BurnX (BRNX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01488626$ 0.01488626 $ 0.01488626 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

BurnX (BRNX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BRNXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRNX je $ 0.01488626, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRNX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BurnX (BRNX)

Tržišna kapitalizacija $ 6.71K$ 6.71K $ 6.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.71K$ 6.71K $ 6.71K Količina u optjecaju 50.00M 50.00M 50.00M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BurnX je $ 6.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRNX je 50.00M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.71K.