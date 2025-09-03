BurnVault Cash (BURN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00079685$ 0.00079685 $ 0.00079685 Najniža cijena $ 0.00009797$ 0.00009797 $ 0.00009797 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +138.69% Promjena cijene (7D) +138.69%

BurnVault Cash (BURN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00026825. Tijekom protekla 24 sata, BURNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BURN je $ 0.00079685, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00009797.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BURN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +138.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BurnVault Cash (BURN)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.41K$ 19.41K $ 19.41K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 72,349,524.82861133 72,349,524.82861133 72,349,524.82861133

Trenutačna tržišna kapitalizacija BurnVault Cash je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BURN je 0.00, s ukupnom količinom od 72349524.82861133. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.41K.