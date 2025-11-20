Burning Jup Cijena danas

Trenutačna cijena Burning Jup (BURN) danas je $ 0.00184842, s promjenom od 0.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BURN u USD je $ 0.00184842 po BURN.

Burning Jup trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 134,151, s količinom u optjecaju od 72.58M BURN. Tijekom posljednja 24 sata, BURN trgovao je između $ 0.00184819 (niska) i $ 0.00187545 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00350848, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BURN se kretao -- u posljednjem satu i -10.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Burning Jup (BURN)

Tržišna kapitalizacija $ 134.15K$ 134.15K $ 134.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 180.36K$ 180.36K $ 180.36K Količina u optjecaju 72.58M 72.58M 72.58M Ukupna količina 97,575,829.143344 97,575,829.143344 97,575,829.143344

