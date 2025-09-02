BurnedFi (BURN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.78 24-satna najviša cijena $ 1.88 Najviša cijena ikada $ 10.25 Najniža cijena $ 0.542183 Promjena cijene (1H) -0.62% Promjena cijene (1D) -3.08% Promjena cijene (7D) -3.84%

BurnedFi (BURN) cijena u stvarnom vremenu je $1.79. Tijekom protekla 24 sata, BURNtrgovalo je između najniže cijene $ 1.78 i najviše cijene $ 1.88, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BURN je $ 10.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.542183.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BURN se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, -3.08% u posljednjih 24 sata i -3.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BurnedFi (BURN)

Tržišna kapitalizacija $ 22.40M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.40M Količina u optjecaju 12.51M Ukupna količina 12,505,246.95038825

Trenutačna tržišna kapitalizacija BurnedFi je $ 22.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BURN je 12.51M, s ukupnom količinom od 12505246.95038825. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.40M.