Više o BURN

BURN Informacije o cijeni

BURN Bijela knjiga

BURN Službena web stranica

BURN Tokenomija

BURN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BurnedFi Logotip

BurnedFi Cijena (BURN)

Neuvršten

1 BURN u USD cijena uživo:

$1.79
$1.79$1.79
-3.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BurnedFi (BURN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:02:18 (UTC+8)

BurnedFi (BURN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.78
$ 1.78$ 1.78
24-satna najniža cijena
$ 1.88
$ 1.88$ 1.88
24-satna najviša cijena

$ 1.78
$ 1.78$ 1.78

$ 1.88
$ 1.88$ 1.88

$ 10.25
$ 10.25$ 10.25

$ 0.542183
$ 0.542183$ 0.542183

-0.62%

-3.08%

-3.84%

-3.84%

BurnedFi (BURN) cijena u stvarnom vremenu je $1.79. Tijekom protekla 24 sata, BURNtrgovalo je između najniže cijene $ 1.78 i najviše cijene $ 1.88, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BURN je $ 10.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.542183.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BURN se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, -3.08% u posljednjih 24 sata i -3.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BurnedFi (BURN)

$ 22.40M
$ 22.40M$ 22.40M

--
----

$ 22.40M
$ 22.40M$ 22.40M

12.51M
12.51M 12.51M

12,505,246.95038825
12,505,246.95038825 12,505,246.95038825

Trenutačna tržišna kapitalizacija BurnedFi je $ 22.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BURN je 12.51M, s ukupnom količinom od 12505246.95038825. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.40M.

BurnedFi (BURN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BurnedFi u USD iznosila je $ -0.056967667081394.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BurnedFi u USD iznosila je $ -0.4894695930.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BurnedFi u USD iznosila je $ +0.0545561570.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BurnedFi u USD iznosila je $ -0.0367168056316347.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.056967667081394-3.08%
30 dana$ -0.4894695930-27.34%
60 dana$ +0.0545561570+3.05%
90 dana$ -0.0367168056316347-2.00%

Što je BurnedFi (BURN)

The token symbols $burnedFi (shortened as $burn) and $burnBuild (shortened as $build) are used in the following references. Convert your $burn tokens into an equivalent amount of $BNB and mint $build tokens as proof. Assumption: Burning 1000 $burn tokens worth 1 $BNB will mint 1 $build token as your proof. Simultaneously, an additional 1 $build token will be minted and distributed to all $build holders [based on $build holdings]. If you are the first to burn $burn tokens worth 1 $BNB, you will receive 1 $build and 1 $build reflection, totaling 2 tokens. When the second burn, with tokens worth 2 $BNB, occurs, the participant will receive 2 $build proofs and 1 $build reflection. You will also receive 1 $build (as you occupy 50% of the share). And so on! - Claim Rewards: Reward calculation: Your holdings of $build - Your proof (build) = BNB reward you can claim. Assuming your initial burn value was 1 $build (proof), when you accumulate 10 $build, you can claim a reward of 9 $BNB! Regardless of the quantity of your $build proofs, they will be reset to zero when you claim the reward. Don't claim rewards too easily; leave them for community development. - Invite Rewards: When a burner uses your link to burn $burn tokens, you can receive a 10% reward in $burn tokens. If you were also invited, the person who invited you can also receive a 5% reward in $burn tokens. The remaining $burn tokens will be transferred to the black hole (0xdead) address, at least 85%.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

BurnedFi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BurnedFi (BURN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BurnedFi (BURN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BurnedFi.

Provjerite BurnedFi predviđanje cijene sada!

BURN u lokalnim valutama

BurnedFi (BURN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BurnedFi (BURN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BURN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BurnedFi (BURN)

Koliko BurnedFi (BURN) vrijedi danas?
Cijena BURN uživo u USD je 1.79 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BURN u USD?
Trenutačna cijena BURN u USD je $ 1.79. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BurnedFi?
Tržišna kapitalizacija za BURN je $ 22.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BURN?
Količina u optjecaju za BURN je 12.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BURN?
BURN je postigao ATH cijenu od 10.25 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BURN?
BURN je vidio ATL cijenu od 0.542183 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BURN?
24-satni obujam trgovanja za BURN je -- USD.
Hoće li BURN još narasti ove godine?
BURN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BURN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:02:18 (UTC+8)

BurnedFi (BURN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.