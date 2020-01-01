Burncoin (BURN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Burncoin (BURN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Burncoin (BURN) Informacije Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn. Službena web stranica: https://getburncoin.com/ Kupi BURN odmah!

Burncoin (BURN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Burncoin (BURN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 394.49K $ 394.49K $ 394.49K Ukupna količina: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M Količina u optjecaju: $ 19.96M $ 19.96M $ 19.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 414.25K $ 414.25K $ 414.25K Povijesni maksimum: $ 0.177496 $ 0.177496 $ 0.177496 Povijesni minimum: $ 0.0164842 $ 0.0164842 $ 0.0164842 Trenutna cijena: $ 0.01982092 $ 0.01982092 $ 0.01982092 Saznajte više o cijeni Burncoin (BURN)

Burncoin (BURN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Burncoin (BURN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BURN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BURN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BURN tokena, istražite BURN cijenu tokena uživo!

