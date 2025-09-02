Burncoin (BURN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0174257 $ 0.0174257 $ 0.0174257 24-satna najniža cijena $ 0.02135192 $ 0.02135192 $ 0.02135192 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0174257$ 0.0174257 $ 0.0174257 24-satna najviša cijena $ 0.02135192$ 0.02135192 $ 0.02135192 Najviša cijena ikada $ 0.177496$ 0.177496 $ 0.177496 Najniža cijena $ 0.0164842$ 0.0164842 $ 0.0164842 Promjena cijene (1H) +2.85% Promjena cijene (1D) -9.01% Promjena cijene (7D) -16.00% Promjena cijene (7D) -16.00%

Burncoin (BURN) cijena u stvarnom vremenu je $0.01922749. Tijekom protekla 24 sata, BURNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0174257 i najviše cijene $ 0.02135192, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BURN je $ 0.177496, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0164842.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BURN se promijenio za +2.85% u posljednjih sat vremena, -9.01% u posljednjih 24 sata i -16.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Burncoin (BURN)

Tržišna kapitalizacija $ 365.61K$ 365.61K $ 365.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 383.93K$ 383.93K $ 383.93K Količina u optjecaju 19.96M 19.96M 19.96M Ukupna količina 20,955,161.48702541 20,955,161.48702541 20,955,161.48702541

Trenutačna tržišna kapitalizacija Burncoin je $ 365.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BURN je 19.96M, s ukupnom količinom od 20955161.48702541. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 383.93K.