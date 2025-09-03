Više o BG

BunnyPark Game Logotip

BunnyPark Game Cijena (BG)

Neuvršten

1 BG u USD cijena uživo:

--
----
-0.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BunnyPark Game (BG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:19:24 (UTC+8)

BunnyPark Game (BG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00838662
$ 0.00838662$ 0.00838662

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-0.22%

-0.87%

-0.87%

BunnyPark Game (BG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BG je $ 0.00838662, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BG se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -0.22% u posljednjih 24 sata i -0.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BunnyPark Game (BG)

$ 12.41K
$ 12.41K$ 12.41K

--
----

$ 12.47K
$ 12.47K$ 12.47K

995.41M
995.41M 995.41M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BunnyPark Game je $ 12.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BG je 995.41M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.47K.

BunnyPark Game (BG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BunnyPark Game u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BunnyPark Game u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BunnyPark Game u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BunnyPark Game u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.22%
30 dana$ 0-11.07%
60 dana$ 0-3.63%
90 dana$ 0--

Što je BunnyPark Game (BG)

"BunnyPark is a DeFi + NFT project deployed on BSC with the main focus on NFT “SaaS” incubation and product standardization that allow the output of NFT development standards, diverse gameplay, product rules and application values into a series of standard smart contracts. As the Lego provider in the NFT sector, BunnyPark is able to provide many NFT and GameFi developer teams and artists a platform to create quick combinations of NFT products. BunnyPark Game is a one-stop game token launched for the SaaS ecosystem. BG will be used to participate in all SaaS incubated projects, including IBOs, GameBox, BlindBox, and participation in the game processes. This way, all SaaS GameFi will be connected to form a seamless BSC game circle. BG is not available via pre-sale but can only be obtained through participation in the SaaS ecosystem."

Resurs BunnyPark Game (BG)

Službena web-stranica

BunnyPark Game Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BunnyPark Game (BG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BunnyPark Game (BG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BunnyPark Game.

Provjerite BunnyPark Game predviđanje cijene sada!

BG u lokalnim valutama

BunnyPark Game (BG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BunnyPark Game (BG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BunnyPark Game (BG)

Koliko BunnyPark Game (BG) vrijedi danas?
Cijena BG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BG u USD?
Trenutačna cijena BG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BunnyPark Game?
Tržišna kapitalizacija za BG je $ 12.41K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BG?
Količina u optjecaju za BG je 995.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BG?
BG je postigao ATH cijenu od 0.00838662 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BG?
BG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BG?
24-satni obujam trgovanja za BG je -- USD.
Hoće li BG još narasti ove godine?
BG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
