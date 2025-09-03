BunnyPark Game (BG) Informacije o cijeni (USD)

BunnyPark Game (BG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BG je $ 0.00838662, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BG se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -0.22% u posljednjih 24 sata i -0.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BunnyPark Game (BG)

Tržišna kapitalizacija $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.47K$ 12.47K $ 12.47K Količina u optjecaju 995.41M 995.41M 995.41M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BunnyPark Game je $ 12.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BG je 995.41M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.47K.