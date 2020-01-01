Bunnie ($BUN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bunnie ($BUN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bunnie ($BUN) Informacije Bunnie is a meme token on the Solana Blockchain, specifically focussed on outlining the adventures of Bunnie who is a character and one of many that live in the BunVerse. this project will establish the BunVerse and will introduce new characters and new tokens which can be listed in the future. Of particular importance is the introduction of original art which is differentiated from other memes which use AI generation Službena web stranica: https://bunnieonsol.co/ Kupi $BUN odmah!

Bunnie ($BUN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bunnie ($BUN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.93K $ 10.93K $ 10.93K Ukupna količina: $ 986.73M $ 986.73M $ 986.73M Količina u optjecaju: $ 986.73M $ 986.73M $ 986.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.93K $ 10.93K $ 10.93K Povijesni maksimum: $ 0.00582441 $ 0.00582441 $ 0.00582441 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Bunnie ($BUN)

Bunnie ($BUN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bunnie ($BUN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $BUN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $BUN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $BUN tokena, istražite $BUN cijenu tokena uživo!

$BUN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $BUN? Naša $BUN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $BUN predviđanje cijene tokena odmah!

