Bunnie ($BUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00582441 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.24% Promjena cijene (7D) +23.28%

Bunnie ($BUN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BUN je $ 0.00582441, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BUN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.24% u posljednjih 24 sata i +23.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bunnie ($BUN)

Tržišna kapitalizacija $ 10.14K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.14K Količina u optjecaju 986.73M Ukupna količina 986,728,060.541916

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bunnie je $ 10.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BUN je 986.73M, s ukupnom količinom od 986728060.541916. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.14K.