Bunni (BUNNI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01093293 24-satna najviša cijena $ 0.01153276 Najviša cijena ikada $ 0.02499457 Najniža cijena $ 0.00753323 Promjena cijene (1H) +0.21% Promjena cijene (1D) -2.86% Promjena cijene (7D) -3.28%

Bunni (BUNNI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01120061. Tijekom protekla 24 sata, BUNNItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01093293 i najviše cijene $ 0.01153276, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUNNI je $ 0.02499457, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00753323.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUNNI se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, -2.86% u posljednjih 24 sata i -3.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bunni (BUNNI)

Tržišna kapitalizacija $ 8.05M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.06M Količina u optjecaju 718.53M Ukupna količina 987,674,417.0070107

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bunni je $ 8.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUNNI je 718.53M, s ukupnom količinom od 987674417.0070107. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.06M.