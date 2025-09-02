Bunni Cijena (BUNNI)
Bunni (BUNNI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01120061. Tijekom protekla 24 sata, BUNNItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01093293 i najviše cijene $ 0.01153276, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUNNI je $ 0.02499457, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00753323.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUNNI se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, -2.86% u posljednjih 24 sata i -3.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Bunni je $ 8.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUNNI je 718.53M, s ukupnom količinom od 987674417.0070107. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.06M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bunni u USD iznosila je $ -0.00033011866629489.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bunni u USD iznosila je $ -0.0005571788.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bunni u USD iznosila je $ +0.0025823006.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bunni u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.00033011866629489
|-2.86%
|30 dana
|$ -0.0005571788
|-4.97%
|60 dana
|$ +0.0025823006
|+23.06%
|90 dana
|$ 0
|--
Bunni v2 helps LPs build yield-maximized, dynamic, and automated liquidity pools. Our rehypothecation hook boosts LP returns by pairing steady APYs from lending vaults with swap fees, driving higher yields to our pools before incentives. • Liquidity Density Functions (LDFs): Enable complex liquidity shapes with constant gas cost swaps. These are really nice and offer more customization than our competitors. For example, we are more gas-efficient and customizable than our competitors. • Shapeshifting: This allows for programmatic shifting, morphing, or switching of liquidity distributions. LPs love this. For stablecoins, we have a custom LDF that will actually allow you to buy the dip! TLDR, you can start with a center-heavy shape and automatically switch to edge-heavy before going back to create deep liquidity at the peg again. • Autonomous rebalancing: Maintains optimal token ratios without external keepers. • am-AMM: Recaptures MEV and optimizes fees via auctions. https://x.com/bunni_xyz/status/1788629395487572246 This is a cool feature for LPs and can give market makers a competitive advantage. They "rent" the rights to swap fees so for arbitrage purposes they are essentially trading without a swap fee, just rent. • Surge fee: Protects against sandwiching. • Rehypothecation: Let's idle liquidity outside of the current price tick earn throughout defi, so we could have an LP pool that rehypos the USDC in your pair to a number of projects. Aave, Yearn, Euler, Morpho, for example would work. They love this because it's essentially a new form of TVL. • Volatility-based swap fee: This is a dynamic fee model that adjusts to price volatility. We can use it by default or automatically if the am-amm doesn't get renters. • Auto-compounding: Automatically reinvests fees into liquidity positions.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.