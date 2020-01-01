BunkerCoin (BUNKER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BunkerCoin (BUNKER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BunkerCoin (BUNKER) Informacije The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa. Službena web stranica: https://bunkercoin.io/ Bijela knjiga: https://bunkercoin.io/whitepaper Kupi BUNKER odmah!

BunkerCoin (BUNKER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BunkerCoin (BUNKER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Ukupna količina: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Količina u optjecaju: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Povijesni maksimum: $ 0.00863041 $ 0.00863041 $ 0.00863041 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00144763 $ 0.00144763 $ 0.00144763 Saznajte više o cijeni BunkerCoin (BUNKER)

BunkerCoin (BUNKER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BunkerCoin (BUNKER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUNKER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUNKER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUNKER tokena, istražite BUNKER cijenu tokena uživo!

