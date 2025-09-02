Više o BUNKER

BUNKER Informacije o cijeni

BUNKER Bijela knjiga

BUNKER Službena web stranica

BUNKER Tokenomija

BUNKER Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BunkerCoin Logotip

BunkerCoin Cijena (BUNKER)

Neuvršten

1 BUNKER u USD cijena uživo:

$0.00145317
$0.00145317$0.00145317
+12.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BunkerCoin (BUNKER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:24:46 (UTC+8)

BunkerCoin (BUNKER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00126955
$ 0.00126955$ 0.00126955
24-satna najniža cijena
$ 0.00147195
$ 0.00147195$ 0.00147195
24-satna najviša cijena

$ 0.00126955
$ 0.00126955$ 0.00126955

$ 0.00147195
$ 0.00147195$ 0.00147195

$ 0.00863041
$ 0.00863041$ 0.00863041

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

+12.74%

-16.91%

-16.91%

BunkerCoin (BUNKER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00145317. Tijekom protekla 24 sata, BUNKERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00126955 i najviše cijene $ 0.00147195, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUNKER je $ 0.00863041, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUNKER se promijenio za -0.59% u posljednjih sat vremena, +12.74% u posljednjih 24 sata i -16.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BunkerCoin (BUNKER)

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

--
----

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

999.74M
999.74M 999.74M

999,735,809.289777
999,735,809.289777 999,735,809.289777

Trenutačna tržišna kapitalizacija BunkerCoin je $ 1.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUNKER je 999.74M, s ukupnom količinom od 999735809.289777. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45M.

BunkerCoin (BUNKER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BunkerCoin u USD iznosila je $ +0.00016421.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BunkerCoin u USD iznosila je $ +0.0000041903.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BunkerCoin u USD iznosila je $ -0.0003962163.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BunkerCoin u USD iznosila je $ +0.00120468813075253954.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00016421+12.74%
30 dana$ +0.0000041903+0.29%
60 dana$ -0.0003962163-27.26%
90 dana$ +0.00120468813075253954+484.82%

Što je BunkerCoin (BUNKER)

The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BunkerCoin (BUNKER)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

BunkerCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BunkerCoin (BUNKER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BunkerCoin (BUNKER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BunkerCoin.

Provjerite BunkerCoin predviđanje cijene sada!

BUNKER u lokalnim valutama

BunkerCoin (BUNKER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BunkerCoin (BUNKER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUNKER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BunkerCoin (BUNKER)

Koliko BunkerCoin (BUNKER) vrijedi danas?
Cijena BUNKER uživo u USD je 0.00145317 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BUNKER u USD?
Trenutačna cijena BUNKER u USD je $ 0.00145317. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BunkerCoin?
Tržišna kapitalizacija za BUNKER je $ 1.45M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BUNKER?
Količina u optjecaju za BUNKER je 999.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BUNKER?
BUNKER je postigao ATH cijenu od 0.00863041 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BUNKER?
BUNKER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BUNKER?
24-satni obujam trgovanja za BUNKER je -- USD.
Hoće li BUNKER još narasti ove godine?
BUNKER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BUNKER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:24:46 (UTC+8)

BunkerCoin (BUNKER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.