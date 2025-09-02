BunkerCoin (BUNKER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00126955 24-satna najviša cijena $ 0.00147195 Najviša cijena ikada $ 0.00863041 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.59% Promjena cijene (1D) +12.74% Promjena cijene (7D) -16.91%

BunkerCoin (BUNKER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00145317. Tijekom protekla 24 sata, BUNKERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00126955 i najviše cijene $ 0.00147195, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUNKER je $ 0.00863041, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUNKER se promijenio za -0.59% u posljednjih sat vremena, +12.74% u posljednjih 24 sata i -16.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BunkerCoin (BUNKER)

Tržišna kapitalizacija $ 1.45M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.45M Količina u optjecaju 999.74M Ukupna količina 999,735,809.289777

Trenutačna tržišna kapitalizacija BunkerCoin je $ 1.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUNKER je 999.74M, s ukupnom količinom od 999735809.289777. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45M.