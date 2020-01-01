Bundles (BNDL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bundles (BNDL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bundles (BNDL) Informacije Create and trade diversified bundles of crypto tokens with ease. Instead of managing multiple assets individually, group them into customizable bundles and track their overall performance as a single unit. The Bundles platform simplifies your trading experience by executing swaps into all of the underlying tokens within a bundle through a single, seamless transaction. Buy into narratives instead of individual coins. Službena web stranica: https://bundles.gg/ Kupi BNDL odmah!

Bundles (BNDL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bundles (BNDL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 101.03K $ 101.03K $ 101.03K Ukupna količina: $ 900.17M $ 900.17M $ 900.17M Količina u optjecaju: $ 655.89M $ 655.89M $ 655.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 138.66K $ 138.66K $ 138.66K Povijesni maksimum: $ 0.00199644 $ 0.00199644 $ 0.00199644 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00015404 $ 0.00015404 $ 0.00015404 Saznajte više o cijeni Bundles (BNDL)

Bundles (BNDL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bundles (BNDL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BNDL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BNDL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BNDL tokena, istražite BNDL cijenu tokena uživo!

BNDL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BNDL? Naša BNDL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BNDL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!