Bundles (BNDL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00199644$ 0.00199644 $ 0.00199644 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.01% Promjena cijene (1D) -1.63% Promjena cijene (7D) +2.26% Promjena cijene (7D) +2.26%

Bundles (BNDL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BNDLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNDL je $ 0.00199644, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNDL se promijenio za -2.01% u posljednjih sat vremena, -1.63% u posljednjih 24 sata i +2.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bundles (BNDL)

Tržišna kapitalizacija $ 104.32K$ 104.32K $ 104.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 143.18K$ 143.18K $ 143.18K Količina u optjecaju 655.89M 655.89M 655.89M Ukupna količina 900,173,282.5236615 900,173,282.5236615 900,173,282.5236615

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bundles je $ 104.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BNDL je 655.89M, s ukupnom količinom od 900173282.5236615. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 143.18K.