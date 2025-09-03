bunbun (BUNBUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.005258$ 0.005258 $ 0.005258 Najniža cijena $ 0.00000559$ 0.00000559 $ 0.00000559 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

bunbun (BUNBUN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000761. Tijekom protekla 24 sata, BUNBUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUNBUN je $ 0.005258, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000559.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUNBUN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bunbun (BUNBUN)

Tržišna kapitalizacija $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,997.0 999,999,997.0 999,999,997.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija bunbun je $ 7.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUNBUN je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999997.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.61K.