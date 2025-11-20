Bunana Cijena danas

Trenutačna cijena Bunana (BUNANA) danas je $ 0.00155826, s promjenom od 1.72% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BUNANA u USD je $ 0.00155826 po BUNANA.

Bunana trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,558,261, s količinom u optjecaju od 1.00B BUNANA. Tijekom posljednja 24 sata, BUNANA trgovao je između $ 0.00147327 (niska) i $ 0.00159572 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00595379, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00114749.

U kratkoročnim performansama, BUNANA se kretao +0.72% u posljednjem satu i -41.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bunana (BUNANA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bunana je $ 1.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUNANA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.56M.