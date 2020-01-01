Bumper (BUMP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bumper (BUMP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bumper (BUMP) Informacije Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions Službena web stranica: https://bumper.fi

Bumper (BUMP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bumper (BUMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 388.73K $ 388.73K $ 388.73K Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 195.68M $ 195.68M $ 195.68M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 496.63K $ 496.63K $ 496.63K Povijesni maksimum: $ 0.438225 $ 0.438225 $ 0.438225 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00198651 $ 0.00198651 $ 0.00198651 Saznajte više o cijeni Bumper (BUMP)

Bumper (BUMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bumper (BUMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUMP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUMP tokena, istražite BUMP cijenu tokena uživo!

