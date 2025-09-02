Bumper (BUMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00199612 24-satna najniža cijena $ 0.00201381 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.438225 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.32% Promjena cijene (1D) +0.62% Promjena cijene (7D) +12.34%

Bumper (BUMP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00201297. Tijekom protekla 24 sata, BUMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00199612 i najviše cijene $ 0.00201381, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUMP je $ 0.438225, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUMP se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, +0.62% u posljednjih 24 sata i +12.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bumper (BUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 393.91K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 503.24K Količina u optjecaju 195.68M Ukupna količina 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bumper je $ 393.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUMP je 195.68M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 503.24K.