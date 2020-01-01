BULLSHARK (BSHARK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BULLSHARK (BSHARK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BULLSHARK (BSHARK) Informacije $BSHARK is an innovative token on the Sui blockchain, inspired by the iconic Suifren Bullshark NFT. It combines AI agents, trading bots, and dynamic PFP NFTs to offer a unique experience in the crypto ecosystem. The token has a total supply of 1 billion, with a renounced contract and burned liquidity, ensuring transparency and security for investors. The project also features the Sui Sniper Bot, a tool designed for efficient trading on the Sui network. Additionally, the Bullchads NFTs provide holders with exclusive benefits, such as access to partner tools and VIP networking opportunities within the Sui ecosystem. ​ For more information, visit the official website: https://bullshark.fun/ Službena web stranica: https://bullshark.fun/ Kupi BSHARK odmah!

BULLSHARK (BSHARK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BULLSHARK (BSHARK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 47.53K $ 47.53K $ 47.53K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 47.53K $ 47.53K $ 47.53K Povijesni maksimum: $ 0.00814924 $ 0.00814924 $ 0.00814924 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni BULLSHARK (BSHARK)

BULLSHARK (BSHARK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BULLSHARK (BSHARK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BSHARK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BSHARK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BSHARK tokena, istražite BSHARK cijenu tokena uživo!

BSHARK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BSHARK? Naša BSHARK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BSHARK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!