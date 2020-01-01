BULLSHARK (BSHARK) Tokenomika
BULLSHARK (BSHARK) Informacije
$BSHARK is an innovative token on the Sui blockchain, inspired by the iconic Suifren Bullshark NFT. It combines AI agents, trading bots, and dynamic PFP NFTs to offer a unique experience in the crypto ecosystem. The token has a total supply of 1 billion, with a renounced contract and burned liquidity, ensuring transparency and security for investors.
The project also features the Sui Sniper Bot, a tool designed for efficient trading on the Sui network. Additionally, the Bullchads NFTs provide holders with exclusive benefits, such as access to partner tools and VIP networking opportunities within the Sui ecosystem.
For more information, visit the official website: https://bullshark.fun/
BULLSHARK (BSHARK) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BULLSHARK (BSHARK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
BULLSHARK (BSHARK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike BULLSHARK (BSHARK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BSHARK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BSHARK tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BSHARK tokena, istražite BSHARK cijenu tokena uživo!
BSHARK Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide BSHARK? Naša BSHARK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.