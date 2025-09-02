BULLSHARK (BSHARK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00814924$ 0.00814924 $ 0.00814924 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.62% Promjena cijene (1D) -10.09% Promjena cijene (7D) -23.12% Promjena cijene (7D) -23.12%

BULLSHARK (BSHARK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BSHARKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSHARK je $ 0.00814924, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSHARK se promijenio za +1.62% u posljednjih sat vremena, -10.09% u posljednjih 24 sata i -23.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BULLSHARK (BSHARK)

Tržišna kapitalizacija $ 43.52K$ 43.52K $ 43.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.52K$ 43.52K $ 43.52K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BULLSHARK je $ 43.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSHARK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.52K.