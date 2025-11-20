Bulls vs Bears Cijena danas

Trenutačna cijena Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) danas je $ 0.00001063, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BULLSVSBEARS u USD je $ 0.00001063 po BULLSVSBEARS.

Bulls vs Bears trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,628.6, s količinom u optjecaju od 1.00B BULLSVSBEARS. Tijekom posljednja 24 sata, BULLSVSBEARS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00013281, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000658.

U kratkoročnim performansama, BULLSVSBEARS se kretao -- u posljednjem satu i -15.16% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS)

Tržišna kapitalizacija $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

