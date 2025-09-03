bullish (BULLISH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0024444$ 0.0024444 $ 0.0024444 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.00% Promjena cijene (1D) +4.78% Promjena cijene (7D) +3.58% Promjena cijene (7D) +3.58%

bullish (BULLISH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BULLISHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BULLISH je $ 0.0024444, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BULLISH se promijenio za +1.00% u posljednjih sat vremena, +4.78% u posljednjih 24 sata i +3.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bullish (BULLISH)

Tržišna kapitalizacija $ 29.32K$ 29.32K $ 29.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.32K$ 29.32K $ 29.32K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,983,615.0 999,983,615.0 999,983,615.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija bullish je $ 29.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BULLISH je 999.98M, s ukupnom količinom od 999983615.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.32K.