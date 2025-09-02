BULLIEVE (BULLIEVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00321065$ 0.00321065 $ 0.00321065 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.80% Promjena cijene (1D) -1.24% Promjena cijene (7D) +6.61% Promjena cijene (7D) +6.61%

BULLIEVE (BULLIEVE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BULLIEVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BULLIEVE je $ 0.00321065, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BULLIEVE se promijenio za -1.80% u posljednjih sat vremena, -1.24% u posljednjih 24 sata i +6.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BULLIEVE (BULLIEVE)

Tržišna kapitalizacija $ 458.99K$ 458.99K $ 458.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 458.99K$ 458.99K $ 458.99K Količina u optjecaju 999.58M 999.58M 999.58M Ukupna količina 999,584,626.2 999,584,626.2 999,584,626.2

Trenutačna tržišna kapitalizacija BULLIEVE je $ 458.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BULLIEVE je 999.58M, s ukupnom količinom od 999584626.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 458.99K.