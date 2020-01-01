BullDogito (BDOGITO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BullDogito (BDOGITO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BullDogito (BDOGITO) Informacije The Bulldogito project is an innovative initiative in the cryptocurrency market that combines the popular appeal of memes with the security and sustainability of Real World Assets (RWA). Its goal is to offer investors an opportunity to participate in a disruptive and sustainable project that merges fun, innovation, and value appreciation. Bulldogito stands out due to its structure that incorporates RWAs, providing stability and reliability in the market. The pre-sale raised $400,000, attracting over 5,000 investors and establishing itself as a milestone of trust. Additionally, the project adopts a scarcity model by burning more than 50% of its total supply, increasing the token's potential for appreciation. Investors in Bulldogito will gain access to exclusive benefits, such as profit-sharing from RWAs, decentralized governance, and loyalty reward programs. Managed by PIXSWAP, a well-established platform in the Brazilian cryptocurrency market, the project ensures transparency, security, and solid results. The roadmap outlines strategies for exchange listings, global expansion, and strategic partnerships, aiming to establish itself as a reference in the cryptocurrency market while promoting positive economic and social impact​ Službena web stranica: https://bulldogito.com/ Bijela knjiga: https://bulldogito.gitbook.io/bulldogito.gitbook.io Kupi BDOGITO odmah!

BullDogito (BDOGITO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BullDogito (BDOGITO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 944.09K $ 944.09K $ 944.09K Ukupna količina: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Količina u optjecaju: $ 389.35M $ 389.35M $ 389.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Povijesni maksimum: $ 0.04377755 $ 0.04377755 $ 0.04377755 Povijesni minimum: $ 0.00148213 $ 0.00148213 $ 0.00148213 Trenutna cijena: $ 0.00242476 $ 0.00242476 $ 0.00242476 Saznajte više o cijeni BullDogito (BDOGITO)

BullDogito (BDOGITO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BullDogito (BDOGITO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BDOGITO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BDOGITO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BDOGITO tokena, istražite BDOGITO cijenu tokena uživo!

