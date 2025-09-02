BullDogito (BDOGITO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00243888 $ 0.00243888 $ 0.00243888 24-satna najniža cijena $ 0.00249715 $ 0.00249715 $ 0.00249715 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00243888$ 0.00243888 $ 0.00243888 24-satna najviša cijena $ 0.00249715$ 0.00249715 $ 0.00249715 Najviša cijena ikada $ 0.04377755$ 0.04377755 $ 0.04377755 Najniža cijena $ 0.00148213$ 0.00148213 $ 0.00148213 Promjena cijene (1H) -1.29% Promjena cijene (1D) -0.98% Promjena cijene (7D) -1.93% Promjena cijene (7D) -1.93%

BullDogito (BDOGITO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00246164. Tijekom protekla 24 sata, BDOGITOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00243888 i najviše cijene $ 0.00249715, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BDOGITO je $ 0.04377755, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00148213.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BDOGITO se promijenio za -1.29% u posljednjih sat vremena, -0.98% u posljednjih 24 sata i -1.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BullDogito (BDOGITO)

Tržišna kapitalizacija $ 959.37K$ 959.37K $ 959.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Količina u optjecaju 389.35M 389.35M 389.35M Ukupna količina 1,089,353,847.0066679 1,089,353,847.0066679 1,089,353,847.0066679

Trenutačna tržišna kapitalizacija BullDogito je $ 959.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BDOGITO je 389.35M, s ukupnom količinom od 1089353847.0066679. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.68M.