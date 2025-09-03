BULLCAT (BULLCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.81%

BULLCAT (BULLCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BULLCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BULLCAT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BULLCAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BULLCAT (BULLCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 6.97K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.97K Količina u optjecaju 998.40M Ukupna količina 998,399,189.423655

Trenutačna tržišna kapitalizacija BULLCAT je $ 6.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BULLCAT je 998.40M, s ukupnom količinom od 998399189.423655. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.97K.