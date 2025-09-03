Bull Star Finance (BSF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00133701$ 0.00133701 $ 0.00133701 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.59% Promjena cijene (7D) +6.59%

Bull Star Finance (BSF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BSFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSF je $ 0.00133701, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bull Star Finance (BSF)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.71K$ 1.71K $ 1.71K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 19,550,000.0 19,550,000.0 19,550,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bull Star Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSF je 0.00, s ukupnom količinom od 19550000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.71K.