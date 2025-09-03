Bull Market ($BULL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00595441$ 0.00595441 $ 0.00595441 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.43% Promjena cijene (7D) -14.57% Promjena cijene (7D) -14.57%

Bull Market ($BULL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BULLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BULL je $ 0.00595441, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BULL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.43% u posljednjih 24 sata i -14.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bull Market ($BULL)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 155.14K$ 155.14K $ 155.14K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bull Market je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BULL je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 155.14K.