Bull BTC Club (BBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.083207$ 0.083207 $ 0.083207 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) -9.69% Promjena cijene (7D) -18.94% Promjena cijene (7D) -18.94%

Bull BTC Club (BBC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BBC je $ 0.083207, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BBC se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -9.69% u posljednjih 24 sata i -18.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bull BTC Club (BBC)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.75K$ 46.75K $ 46.75K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bull BTC Club je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BBC je 0.00, s ukupnom količinom od 2100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.75K.