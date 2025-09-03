Bulei (BULEI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.42% Promjena cijene (1D) +2.00% Promjena cijene (7D) -8.53% Promjena cijene (7D) -8.53%

Bulei (BULEI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BULEItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BULEI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BULEI se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, +2.00% u posljednjih 24 sata i -8.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bulei (BULEI)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 132.66K$ 132.66K $ 132.66K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bulei je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BULEI je 0.00, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.66K.