BULBUL2DAO Cijena danas

Trenutačna cijena BULBUL2DAO (BULBUL) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BULBUL u USD je -- po BULBUL.

BULBUL2DAO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 54,644, s količinom u optjecaju od 1.00B BULBUL. Tijekom posljednja 24 sata, BULBUL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BULBUL se kretao -- u posljednjem satu i +5.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BULBUL2DAO (BULBUL)

Tržišna kapitalizacija $ 54.64K$ 54.64K $ 54.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.64K$ 54.64K $ 54.64K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

