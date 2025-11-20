Built on Nothing Cijena danas

Trenutačna cijena Built on Nothing (BON) danas je $ 0.00008561, s promjenom od 5.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BON u USD je $ 0.00008561 po BON.

Built on Nothing trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 69,335, s količinom u optjecaju od 807.81M BON. Tijekom posljednja 24 sata, BON trgovao je između $ 0.0000824 (niska) i $ 0.00009118 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0019941, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000824.

U kratkoročnim performansama, BON se kretao -5.11% u posljednjem satu i -24.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Built on Nothing (BON)

Tržišna kapitalizacija $ 69.34K$ 69.34K $ 69.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 85.77K$ 85.77K $ 85.77K Količina u optjecaju 807.81M 807.81M 807.81M Ukupna količina 999,320,387.247757 999,320,387.247757 999,320,387.247757

