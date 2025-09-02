Više o BUILDX

BuildX Cijena (BUILDX)

1 BUILDX u USD cijena uživo:

--
----
+1.40%1D
Grafikon aktualnih cijena BuildX (BUILDX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:17:47 (UTC+8)

BuildX (BUILDX) Informacije o cijeni (USD)

BuildX (BUILDX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUILDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUILDX je $ 0.00138316, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUILDX se promijenio za +1.57% u posljednjih sat vremena, +1.48% u posljednjih 24 sata i +14.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija BuildX je $ 51.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUILDX je 999.83M, s ukupnom količinom od 999832688.264347. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.38K.

BuildX (BUILDX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BuildX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BuildX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BuildX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BuildX u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.48%
30 dana$ 0-26.89%
60 dana$ 0-52.07%
90 dana$ 0--

Što je BuildX (BUILDX)

BuildX is a next-generation token distribution platform built on the XRPL (XRP Ledger). The platform aims to revolutionize token distribution through advanced analytics, smart classification, and transparent reporting. By offering tools that simplify airdrops, provide real-time monitoring, and integrate AI-driven insights, BuildX supports projects, communities, and the overall ecosystem in fostering engagement, making data-driven decisions, and promoting transparency. The core features of BuildX include precision trading tools, AI-powered analytics, and a professional trading suite that caters to traders of all experience levels. The platform enables efficient and auditable token distribution with customizable systems for both straight and points-based airdrops. BuildX is designed to empower users with actionable insights, from identifying market trends to optimizing trading strategies. In addition to its robust trading and analytics capabilities, BuildX is committed to building a community-centric ecosystem. Through gamified reward mechanisms, fair token distribution, and continuous platform evolution, BuildX fosters loyalty and active participation. Its development roadmap highlights key milestones, including the launch of an airdrop SaaS platform, AI and machine learning integration, staking mechanisms, and advanced community features. BuildX tokens ($BuildX) play a central role in the ecosystem, with allocations dedicated to community growth, marketing, development, and operational sustainability. The project is committed to transparency, innovation, and the betterment of the XRPL ecosystem, aiming to create a more efficient, fair, and engaging trading environment for all participants.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

BuildX (BUILDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BuildX (BUILDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUILDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BuildX (BUILDX)

Koliko BuildX (BUILDX) vrijedi danas?
Cijena BUILDX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BUILDX u USD?
Trenutačna cijena BUILDX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BuildX?
Tržišna kapitalizacija za BUILDX je $ 51.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BUILDX?
Količina u optjecaju za BUILDX je 999.83M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BUILDX?
BUILDX je postigao ATH cijenu od 0.00138316 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BUILDX?
BUILDX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BUILDX?
24-satni obujam trgovanja za BUILDX je -- USD.
Hoće li BUILDX još narasti ove godine?
BUILDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BUILDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:17:47 (UTC+8)

