BuildX (BUILDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00138316$ 0.00138316 $ 0.00138316 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.57% Promjena cijene (1D) +1.48% Promjena cijene (7D) +14.01% Promjena cijene (7D) +14.01%

BuildX (BUILDX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUILDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUILDX je $ 0.00138316, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUILDX se promijenio za +1.57% u posljednjih sat vremena, +1.48% u posljednjih 24 sata i +14.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BuildX (BUILDX)

Tržišna kapitalizacija $ 51.38K$ 51.38K $ 51.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.38K$ 51.38K $ 51.38K Količina u optjecaju 999.83M 999.83M 999.83M Ukupna količina 999,832,688.264347 999,832,688.264347 999,832,688.264347

Trenutačna tržišna kapitalizacija BuildX je $ 51.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUILDX je 999.83M, s ukupnom količinom od 999832688.264347. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.38K.