BuildAI (BUILD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02405328 $ 0.02405328 $ 0.02405328 24-satna najniža cijena $ 0.111046 $ 0.111046 $ 0.111046 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02405328$ 0.02405328 $ 0.02405328 24-satna najviša cijena $ 0.111046$ 0.111046 $ 0.111046 Najviša cijena ikada $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Najniža cijena $ 0.0028824$ 0.0028824 $ 0.0028824 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) -2.40% Promjena cijene (7D) -9.91% Promjena cijene (7D) -9.91%

BuildAI (BUILD) cijena u stvarnom vremenu je $0.10837. Tijekom protekla 24 sata, BUILDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02405328 i najviše cijene $ 0.111046, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUILD je $ 1.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0028824.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUILD se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -2.40% u posljednjih 24 sata i -9.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BuildAI (BUILD)

Tržišna kapitalizacija $ 963.39K$ 963.39K $ 963.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Količina u optjecaju 8.87M 8.87M 8.87M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BuildAI je $ 963.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUILD je 8.87M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.09M.