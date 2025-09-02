buidl (BUIDL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00101394 $ 0.00101394 $ 0.00101394 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00101394$ 0.00101394 $ 0.00101394 Najviša cijena ikada $ 0.01813282$ 0.01813282 $ 0.01813282 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.27% Promjena cijene (1D) -9.38% Promjena cijene (7D) +4.39% Promjena cijene (7D) +4.39%

buidl (BUIDL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUIDLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00101394, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUIDL je $ 0.01813282, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUIDL se promijenio za +3.27% u posljednjih sat vremena, -9.38% u posljednjih 24 sata i +4.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu buidl (BUIDL)

Tržišna kapitalizacija $ 917.76K$ 917.76K $ 917.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 917.76K$ 917.76K $ 917.76K Količina u optjecaju 999.89M 999.89M 999.89M Ukupna količina 999,891,134.468238 999,891,134.468238 999,891,134.468238

Trenutačna tržišna kapitalizacija buidl je $ 917.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUIDL je 999.89M, s ukupnom količinom od 999891134.468238. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 917.76K.