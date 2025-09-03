Bugna (BGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.78% Promjena cijene (1D) +0.70% Promjena cijene (7D) -9.72% Promjena cijene (7D) -9.72%

Bugna (BGA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BGA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BGA se promijenio za -0.78% u posljednjih sat vremena, +0.70% u posljednjih 24 sata i -9.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bugna (BGA)

Tržišna kapitalizacija $ 9.47K$ 9.47K $ 9.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.47K$ 9.47K $ 9.47K Količina u optjecaju 47.04B 47.04B 47.04B Ukupna količina 47,037,887,571.09701 47,037,887,571.09701 47,037,887,571.09701

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bugna je $ 9.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BGA je 47.04B, s ukupnom količinom od 47037887571.09701. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.47K.