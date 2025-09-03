Buffy (BUFFY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.056857 $ 0.056857 $ 0.056857 24-satna najniža cijena $ 0.059582 $ 0.059582 $ 0.059582 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.056857$ 0.056857 $ 0.056857 24-satna najviša cijena $ 0.059582$ 0.059582 $ 0.059582 Najviša cijena ikada $ 3.63$ 3.63 $ 3.63 Najniža cijena $ 0.01590656$ 0.01590656 $ 0.01590656 Promjena cijene (1H) +0.35% Promjena cijene (1D) +4.09% Promjena cijene (7D) -23.27% Promjena cijene (7D) -23.27%

Buffy (BUFFY) cijena u stvarnom vremenu je $0.05945. Tijekom protekla 24 sata, BUFFYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.056857 i najviše cijene $ 0.059582, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUFFY je $ 3.63, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01590656.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUFFY se promijenio za +0.35% u posljednjih sat vremena, +4.09% u posljednjih 24 sata i -23.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Buffy (BUFFY)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 59.47K$ 59.47K $ 59.47K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Buffy je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUFFY je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.47K.