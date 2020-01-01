Bucket Token (BUT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Bucket Token (BUT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Bucket Token (BUT) Informacije

Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem.

Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.

Službena web stranica:
https://www.bucketprotocol.io/

Bucket Token (BUT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bucket Token (BUT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.58M
$ 1.58M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 395.06M
$ 395.06M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.99M
$ 3.99M
Povijesni maksimum:
$ 0.05549
$ 0.05549
Povijesni minimum:
$ 0.00365102
$ 0.00365102
Trenutna cijena:
$ 0.00397792
$ 0.00397792

Bucket Token (BUT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Bucket Token (BUT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BUT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BUT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BUT tokena, istražite BUT cijenu tokena uživo!

BUT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BUT? Naša BUT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.