Bucket Token (BUT) Informacije Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity. Službena web stranica: https://www.bucketprotocol.io/ Kupi BUT odmah!

Bucket Token (BUT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bucket Token (BUT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 395.06M $ 395.06M $ 395.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.99M $ 3.99M $ 3.99M Povijesni maksimum: $ 0.05549 $ 0.05549 $ 0.05549 Povijesni minimum: $ 0.00365102 $ 0.00365102 $ 0.00365102 Trenutna cijena: $ 0.00397792 $ 0.00397792 $ 0.00397792 Saznajte više o cijeni Bucket Token (BUT)

Bucket Token (BUT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bucket Token (BUT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUT tokena, istražite BUT cijenu tokena uživo!

BUT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BUT? Naša BUT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BUT predviđanje cijene tokena odmah!

