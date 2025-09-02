Bucket Token (BUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00365102 24-satna najviša cijena $ 0.00391308 Najviša cijena ikada $ 0.05549 Najniža cijena $ 0.00365102 Promjena cijene (1H) +0.18% Promjena cijene (1D) -1.54% Promjena cijene (7D) -5.88%

Bucket Token (BUT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00383912. Tijekom protekla 24 sata, BUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00365102 i najviše cijene $ 0.00391308, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUT je $ 0.05549, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00365102.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUT se promijenio za +0.18% u posljednjih sat vremena, -1.54% u posljednjih 24 sata i -5.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bucket Token (BUT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.53M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.86M Količina u optjecaju 395.06M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bucket Token je $ 1.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUT je 395.06M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.86M.